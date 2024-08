Ag. Medina: “Ci hanno contattato diverse squadre di Serie A”. | Sul talento classe 2002 c’è anche la Lazio

Priorità centrocampista ed esterno per Baroni. Fabiani pronto ad accontentare il tecnico della Lazio

Emilio Champion, agente di Cristian Medina, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del suo assistito e di un presunto arrivo alla Lazio.

Ag. Medina: “Amiamo la Serie A”

“La Lazio? Cristian è un giocatore seguito con attenzione dalla maggior parte dei club europei. In tutte le finestre di mercato degli ultimi 2 anni abbiamo avuto contatti, domande e diversi club ci hanno mostrato interesse. Sono diversi i club della Serie A italiana che ci hanno già consultato su di lui. Quello italiano è un campionato che amiamo e siamo concordi nel pensare che sarebbe interessante sviluppare le sue capacità in un campionato come quello italiano, che è di livello mondiale”. Queste le sue parole sul talento classe 2002 del Boca Juniors.