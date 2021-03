Ajax-Roma, i precedenti tra le due squadre in Europa

Ajax-Roma, quarti di Europa League

La Roma ai sorteggi di Nyon ha beccato l’Ajax. Sicuramente una delle squadre più temibili tra le 7 disponibili, ma non di sicuro un’impresa impossibile per i giallorossi. Gli olandesi dominano il campionato, sono primi in classifica e nelle competizioni europee sono degli esperti. In Europa League sono stati inseriti per essersi classificati terzi nella fase a girone di Champions League. Le due gare tra Roma e Ajax si giocheranno: andata in Olanda il prossimo 8 aprile alle ore 21; ritorno all’Olimpico il 15 aprile.

Ajax-Roma, i precedenti

L’Ajax ha iniziato il suo percorso in Champions League dove non ha avuto vita facile, una volta arrivato in Europa League non ha avuto nessuna difficoltà la formazione di Erik Ten Hag. La Roma, d’altra parte, ha seguito un proprio cammino per tutta la competizione dove ha fatto sempre bene, fino ad eliminare lo Shakhtar agli ottavi, una tra le formazioni favorite alla vittorie e più temute della competizione. Tra le due formazioni che si dovranno affrontare tra 20 giorni alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam esiste soltanto un precedente: risale alla stagione 2002/2003 nella seconda fase a gironi di Champions League. Nel match di andata, all’Olimpico, il pari per uno a uno con l’iniziale vantaggio olandese messo a segno da van der Meyde, poi il pari dei giallorossi siglato da Antonio Cassano. Il ritorno ha segnato l’eliminazione della squadra di Fabio Capello con i gol di Ibrahimovic, Litmanen e Batistuta per il 2 a 1 finale.