Inter, all-in per De Winter a una sola condizione | La situazione

Inter, i nerazzurri pronti a piombare sul De Winter in caso di addio di Pavard o Bisseck

L’Inter continua a monitorare il mercato dei difensori, consapevole che ogni movimento in entrata sarà legato a un’uscita importante. In cima alla lista dei profili seguiti c’è Koni De Winter, pilastro del Genoa e uno dei giovani più interessanti della Serie A. Il belga ha conquistato tutti per personalità e capacità di adattamento, qualità che lo rendono ideale per la retroguardia di Chivu. Tuttavia, il suo approdo a Milano non è affatto scontato.

Il club nerazzurro, infatti, non intende muoversi senza una cessione tra Pavard e Bisseck. Due situazioni diverse, ma accomunate dalla stessa logica: solo un’offerta considerevole per uno dei due aprirebbe la strada a un innesto. Pavard, più esperto e con un ingaggio pesante, viene considerato il profilo più sacrificabile, mentre per Bisseck l’idea è quella di proseguire il percorso di crescita.

Il Genoa non ha necessità di vendere e valuta De Winter come una risorsa fondamentale per il progetto. Ecco perché, per l’Inter, l’operazione non potrà prescindere da una proposta convincente sia sul fronte economico sia nei tempi. Per ora resta tutto in stand-by, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive: in difesa, ogni equilibrio può cambiare con una sola mossa.