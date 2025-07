Continua la mini tournée in Turchia della Lazio, con un programma ricco di impegni prima del rientro in Italia che prevede numerosi step prima dell’avvio del campionato. Dopo la sconfitta di ieri contro il Fenerbahçe allenato da Mourinho, la formazione di Sarri resterà a Istanbul per altri quattro giorni di allenamento intensivo.

Lazio, continua l’allenamento intensivo in Turchia

Sulla tabella di marcia dell formazione biancoceleste è prevista una doppia seduta in programma per venerdì, un momento cruciale per affinare la condizione fisica e assimilare ulteriormente gli schemi tattici. Sessioni di allenamento essenziali per prepararsi alla prossima stagione. Sarri lavora al fine di aiutare i giocatori a raggiungere una migliore brillantezza, ma anche una forte intesa tra gli stessi.

La Lazio, per concludere la tournée turca, sabato affronterà il Galatasaray, in un match che chiuderà la fase di preparazione estiva. La sfida con i turchi sarà la prossima prova per capire e valutare lo stato dei giocatori, della squadra e per iniziare ad avere minuti nelle gambe. Il campionato e la fase iniziale della Coppa Italia sono vicine, è essenziale valutare i progressi fatti della rosa. Sarri, inoltre, potrà provare diverse soluzioni tattiche e arrivare preparati alla nuova stagione.