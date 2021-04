Domani iniziano i quarti di Europa League e in vista del match Ajax-Roma, ecco la lista dei convocati per il match di Amsterdam. Diversi gli assenti per Fonseca.

Ajax-Roma, i convocati contro l’Ajax

La Roma ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida di andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax, prevista per domani, giovedì 8 aprile. La formazione di Paulo Fonseca, una delle più colpite da infortuni, oltre 60 in questa stagione, non potrà contare su alcune figure importanti dell’organico giallorosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Ajax-Roma, assenti e convocati

Niente Ajax per Smalling, ma neanche per MKhitaryan. Il trequartista armeno aveva delle chance di partire con la squadra verso l’Olanda, almeno per accomodarsi in panchina, ma questa mattina non ha preso parte all’allenamento di rifinitura. La Roma, per preservare la sua salute, ha quindi deciso di tenerlo a riposo per la gara di ritorno che si giocherà la settimana dopo, il prossimo 15 aprile all’Olimpico. Non solo l’armeno, anche per Smalling la situazione è analoga. Il difensore, che sta recuperando dal problema muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla gara.

Ajax-Roma, la lista dei convocati per il match di Europa League.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.