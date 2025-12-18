Supercoppa: Troppo Napoli per il Milan, Conte vola in finale (2-0)

Neres e Hjlound fanno sognare il Napoli

Il Napoli elimina il Milan e sogna la Supercoppa Italiana

Nulla da fare per il Milan di Allegri, in finale vola il Napoli di Conte. I Campioni d’Italia in carica rifilano un secco 2 a 0 ai rossoneri e conquistano la finale, lunedi affronteranno al vincente della sfida tra Inter e Bologna. In gol Neres e Hojlund.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 2-0

MARCATORI: 39′ Neres (N), 64′ Hojlund (N)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (78′ Mazzocchi), McTominay, Lobotka, Spinazzola (81′ Gutierrez); Neres (88′ Vergara), Højlund (81′ Lucca), Elmas (78′ Lang). All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69′ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69′ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75′ Modric), Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

ARBITRO: Zufferli

AMMONITI: Rabiot (M), Spinazzola (N), McTominay (N), Tomori (M), Athekame (M)

ESPULSI: –