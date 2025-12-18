Calciomercato Lazio, Brescianini in pole: ostacolo Cagliari per la trattativa

Il calciomercato Lazio entra sempre più nel vivo e la dirigenza di Formello si sta muovendo su diversi fronti per portare a mister Sarri i giusti rinforzi. Sulla lista di Fabiani sono stati aggiunti due nomi importanti: Samardzic e Brescianini.

Calciomercato Lazio, il Cagliari si inserisce nelle corsa a Brescianini

I nomi caldi per la prossima finestra di mercato, per la Lazio, sono: Lazar Samardzic e Marco Brescianini dell’Atalanta. La trattativa per il giocatore serbo risulta abbastanza complicata, oltre che per una questione economica, i costi sono elevati, ma anche per la concorrenza spietata di altri club. Per quanto riguarda il profilo di Brescianini, la situazione è più semplice e fattibile per la società capitolina.

Brescianini, da un punto di vista economico e anche di trattativa, appare decisamente più accessibile rispetto a Samardzic, rispetta le linee dei biancocelesti. L’ex centrocampista del Frosinone, infatti, possiede caratteristiche molto apprezzate dal tecnico Sarri: fisicità, dinamismo, capacità di inserirsi e un buon feeling con il gol. L’unico ostacolo è il Cagliari. La società sarda si è inserita nella corsa per il giocatore e potrebbe creare problemi alla trattativa dei biancocelesti. Una concorrenza da non sottovalutare per i rapporti tra giocatore e ds cagliaritano. Intanto la Lazio può contare sugli ottimi rapporti tra il club capitolino e l’agente Beppe Riso, che cura anche gli interessi di Rovella e Cataldi.