Calciomercato Milan, il futuro centravanti è Füllkrug: arriva a gennaio

Il Milan ha bisogno di fare gol, per farlo servono gli attaccanti. Tra infortuni e delusioni, al momento l’attacco non va, c’è bisogno di rinforzi. Attualmente, il prescelto per l’attacco rossonero è Niclas Füllkrug. Il tedesco sarà il prossimo centravanti designato del Milan, attualmente 32 anni, ma il prossimo 9 febbraio spegnerà 33 candeline.

Calciomercato Milan, arriva Füllkrug

Fisico e tecnica, due qualità che hanno colpito, il tedesco è quasi metro e novanta di altezza, e va a rappresentare il classico attaccante da area di rigore. Ha sempre dimostrato di essere forte fisicamente, ma anche molto abile nel gioco aereo, ma non va sottovalutata la sua capacità di proteggere la palla per far salire la squadra verso l’area di rigore. Un vero e proprio attaccante.

L’accordo con l’entourage di Füllkrug è già stato raggiunto, anche se manca l’intesa definitiva con il West Ham. I club stanno lavorando a un prestito oneroso di sei mesi, ottima condizione per il Milan, ma anche per l’attaccante, perché il tedesco è fuori dalle rotazioni dei titolari da mesi. Il problema con il West Ham è che vorrebbe un obbligo di riscatto a 13-15 milioni per avere una garanzia di ritorno economico. Le due parti continuano a trattare, ma l’intesa c’è.