La missione per la Supercoppa per l’Inter è iniziata ieri sera. Nella mattinata di ieri i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per l’ultimo allenamento prima della partenza alla volta di Riad, prevista nel pomeriggio. La formazione di Chivu si giocherà la semifinale contro il Bologna venerdì alle 22 locali, 20 italiane.

Inter, verso la Supercoppa: le scelte di Chivu

Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione anche i due recenti infortunati: Matteo Darmian e Hakan Calahnoglu. Il difensore italiano e il centrocampista turco ieri hanno fatto lavoro differenziato e non saranno disponibili per l’impegno contro il Bologna, ma potrebbero tornare utili in caso di eventuale finale. Chivu vuole salvaguardare Calhanoglu per una eventuale finale, dove ci sarà bisogno di un regista adatto nel centrocampo nerazzurro.

L’allenatore dell’Inter, per fare fronte alle tante assenze, ha deciso di portare a Riad anche tre ragazzi dell’Under23: Matteo Cocchi, esterno sinistro, Simone Cinquegrano, sulla fascia di destra e Alain Taho come terzo portiere.