Il calciomercato Roma si concentra da mesi soprattutto sulla ricerca di un attaccante. Negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi nomi e nelle ultime ore è spuntato un nuovo attaccante per la Roma guidata da mister Gasperini. Il team Raiola avrebbe offerto ai giallorossi Pinamonti.

Calciomercato Roma, Andrea Pinamonti si offre a Gasperini

Mentre la Roma cerca all’estero, la soluzione potrebbe essere già in Serie A. Il team Raiola ha proposto a Massara il nome di Pinamonti, centravanti del Sassuolo che, stando a quanto riferisce Radio Manà Manà Sport, sarebbe stato proposto ai giallorosso dai suoi agenti. Niente più che semplici contatti al momento, con la dirigenza di Trigoria che pare orientata verso altri profili, quelli che oramai rincorre da mesi: Zirkzee e Raspadori.

Andrea Pinamonti, autore di 11 gol nella scorsa stagione, è l’attaccante di cui “approfittare”. Il Sassuolo, retrocesso in Serie B, dovrà rinunciare a qualche pezzo pregiato, tra cui proprio lo stesso classe 1999. Il giocatore, cresciuto tra le giovanili dell’Inter, piace anche a Cagliari e Fiorentina. Il suo attuale valore si aggira intorno ai 14-15 milioni di euro e potrebbe risultare un’alternativa per i giallorossi. Si dovrà capire cosa ne pensa la società capitolina che, fino ad oggi, ha valutato solo profili di giocatori con più esperienza.