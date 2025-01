Milan, obiettivo bomber

Il Milan entra in ottica mercato estivo puntando a Santiago Gimenez, ventitreenne attaccante del Feyenoord. Il bomber messicano viene da un’ottima stagione, il che ha fatto schizzare il valore del suo cartellino, di fatto si parla di un trasferimento che potrebbe andare a toccare i 40 milioni.

Milan, Gimenez vede rossonero

Come riportato da SportMediaset il bomber messicano sogna il Milan dunque la trattativa può dipendere esclusivamente dalla volontà o meno di vendere del club olandese. Ovviamente è fondamentale per il club rossonero fare cassa attraverso alcune cessioni per assicurarsi Santiago Gimenez.