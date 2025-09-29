Al Tardini decide una doppietta di Pellegrino. Toro battuto 2-1, Baroni a rischio esonero

IL Parma batte il Torino 2-1 ed ora la posizione di Baroni sulla panchina granata è sempre più a rischio. Vantaggio iniziale dei ducali su rigore concesso dal VAR a causa di un fallo di mano di Ismajli, Pellegrino con un tiro angolato batte Israel. Nella ripresa arriva il pareggio di Ngonge, che servito da Coco con un tiro dal limite batte Suzuki. Pellegrino concede il bis al 72′ stavolta di testa in area da azione di calcio d’angolo.

Il tabellino

Parma-Torino 2-1

PARMA: Suzuki Z., Del Prato E., Circati A., Ndiaye A., Britschgi S., Bernabe A. (dal 36′ st Estevez N.), Keita M., Valeri E., Oristanio G. (dal 13′ st Benedyczak A.), Cutrone P. (dal 36′ st Sorensen O.), Pellegrino M.. A disposizione: Almqvist P., Begic T., Benedyczak A., Corvi E., Djuric M., Estevez N., Lovik M., Ordonez C., Plicco E., Rinaldi F., Sorensen O., Trabucchi N., Troilo M. Allenatore: Cuesta C..

TORINO: Israel F., Coco S., Maripan G., Ismajli A. (dal 32′ st Adams C.), Lazaro V., Casadei C., Asllani K. (dal 26′ st Tameze A.), Nkounkou N. (dal 25′ st Biraghi C.), Ngonge C., Vlasic N., Simeone G.. A disposizione: Aboukhlal Z., Adams C., Biraghi C., Dembele A., Gineitis G., Ilkhan E., Masina A., Njie A., Paleari A., Pedersen M., Popa M., Tameze A., Zapata D. Allenatore: Baroni M..

Reti: al 36′ pt Pellegrino M. (Parma) , al 27′ st Pellegrino M. (Parma) al 5′ st Ngonge C. (Torino) .

Ammonizioni: al 16′ pt Ndiaye A. (Parma), al 15′ st Pellegrino M. (Parma) al 30′ pt Ngonge C. (Torino), al 5′ st Baroni M. (Torino), al 23′ st Nkounkou N. (Torino).