Alavés-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Ventitreesima giornata de La Liga: il Barcellona ospite dell’Alavés allo stadio Mendizorrotza, sabato alle 18.30. I blaugrana, che hanno ritrovato la vittoria contro l”Osasuna, alla ricerca di una vittoria per mantenere la posizione in classifica e ritrovare la continuità, mancata in questo periodo. Di fronte, però, c’è l’Alavés, undicesimo, forte delle tre vittorie consecutive, arrivate rispettivamente contro Siviglia, Almeria e Cadice. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Alavés-Barcellona:

ALAVÉS (4-2-3-1): Sivera, Gorosabel, Marin, Abqar, Lopez; Guridi, Guevara; Sola, Hagi, Rioja; Kike. All. Garcia Plaza.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Sergi Roberto, Koundè, Araujo, Cancelo; Gundogan, Pedri, De Jong; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi.