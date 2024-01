Barcellona-Osasuna, le ultimissime sulle formazioni

Barcellona di Xavi in campo con il 4-3-3. Linea difensiva a quattro con Araujo e Christensen al centro, supportati da Koundé, a destra, e Cancelo, a sinistra. In mezzo al campo Gündogan, De Jong e Pedri. In avanti, Yamal e Ferran Torres ai lati del terminale offensivo, Lewandowski.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna:

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araujo, Christensen, Cancelo; Gündogan, Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski. All. Xavi

OSASUNA (5-3-2): Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Mojica; Torró, Aimar Oroz, Moi Gómez; Rubén García, Budimir. All. Arrasate.