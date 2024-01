Barcellona-Osasuna, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra il Barcellona e l’Osasuna, in programma mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 19:00 allo Stadio Olimpico Lluís Companys, si preannuncia come un confronto intrigante in La Liga. Il Barcellona, dopo una sconfitta in casa contro il Villarreal e l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell’Athletic Bilbao, cercherà di rimettersi in carreggiata sotto la guida di Xavi, che ha annunciato la sua partenza a fine stagione. Nonostante le recenti difficoltà, il Barcellona ha già battuto l’Osasuna in due occasioni in questa stagione.