Albania-Polonia, le ultimissime sulle formazioni

La nazionale guida da Sylvinho ci crede e sogna una storica qualificazione a UEFA EURO 2024: il secondo posto nel girone mette l’Albania in una posizione favorevole, proprio sulla Polonia, attualmente terza, ad un punto di distanza. Il CT brasiliano opta per il 4-2-3-1, con ben nomi sette nomi dalla Serie A: Berisha, Ismajli e Bajrami, rispettivamente dall’Empoli, con il laziale Hysaj, l’atalantino Djimsiti, il duo di centrocampo Ramadani, dal Lecce, e Asllani, dell’Inter. Per la Polonia, invece, Fernando Santos sceglie il 4-4-2: titolarissimi Szczesny, Zieliski e Milik, che guiderà l’attacco accanto a Lewandowski. Parte dal 1′ anche il centrocampista granata, Karol Linetty.

Le probabili formazioni:

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi. CT. Sylvinho.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Cash, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Skoras, Linetty, Zielinski, Kaminski; Milik, Lewandowski. CT. Fernando Santos.