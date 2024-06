Albania-Spagna, probabili formazioni e dove vederla

La Spagna è già certa del primo posto nel girone mentre l’Albania si qualificherebbe con una vittoria. Le Furie Rosse potrebbero vincere le prime tre partite dell’Europeo per la seconda volta nella sua storia dopo EURO 2008, competizione che poi ha vinto 1-0 in finale contro la Germania. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo lunedì 24 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Albania-Spagna

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani. Ct. Sylvinho

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De la Fuente