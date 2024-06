Albania, Sylvinho: “Per l’Italia è già decisiva”

Albania, Sylvinho: “Sarà una gara dura, ma siamo qui e ci proveremo”

Intervenuto a Sky Sport, il commissario tecnico della nazionale albanese, Sylvinho, ha parlato della gara di domani sera contro gli azzurri, dichiarando: “Per l’Italia sarà una gara decisiva, per noi no. Noi andremo a giocare e provare. Riconosciamo la grandezza del torneo e degli avversari, ma non sarà decisiva. Anche Spagna-Croazia sarà importante, non c’è tempo per chi vuole andare avanti. Agli Europei può accadere di tutto”.

Sulla partita:

“Tutto quello che vogliono i giocatori è scendere in campo e Dortmund è uno scenario perfetto per giocare. L’Italia va aspettata, è una gara difficile da prevedere, loro sono forti. Noi siamo migliorati e abbiamo grandi giocatori. Io ho ricordi di un’Italia abituata a Europei e Mondiali. Sarà una gara dura, ma siamo qua e ci proveremo”.

Su Mancini, allenatore con il quale l’attuale CT della nazionale albanese ha collaborato:

“Mancini ha fatto un gran lavoro con l’Italia. Ho imparato tanto da lui quando ho lavorato all’Inter e a Coverciano. Conoscevo i ritmi in Spagna e in Inghilterra, ma l’Italia è diversa. Ringrazio Mancini e il suo staff, il calcio italiano è bellissimo”.