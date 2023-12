Alcione 2014 Campione, grande festa in casa Orange

Grande festa in casa Alcione

Finalmente oggi sono arrivati i preziosi tre punti contro la temutissima MFA. Vittoria del campionato invernale strameritata per i ragazzi 2014 di mister Riviera. Girone 56 chiuso con sei vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Una squadra tutta nuova quella allestita in via Olivieri. Nel calcio le vittorie non arrivano mai per caso e grazie ad una costruzione meticolosa e studiata da parte della società Orange si sono visti i risultati. Una difesa imperforabile (impressionante la forza fisica di Francesco Senna) che riesce sempre a far ripartire l’azione da dietro, un play, due ali in grado di fare le due fasi e una prima punta. Il tridente studiato alla perfezione in grado di sviluppare un gioco fluido sia sulle fasce che centralmente.

La nostra redazione ha seguito in più occasioni i ragazzi guidati da mister Riviera.

La squadra ha mostrato fin da subito un gioco spumeggiante e tanto carattere. La redazione di SportPaper premia su tutti il portiere Leonardo Fusetti, il biondo centrocampista centrale Pietro Orlandi, l’esterno destro Jacopo Oprandi e il bomber Mattia Verdoliva. Questi quattro ragazzi a nostro parere meritano la Palma di trascinatori del gruppo.

Complimenti quindi ai ragazzi dell’Alcione 2014 per questo traguardo, a mister Riviera e all’organizzazione dell’intera società che anno dopo anno merita sempre di più lo scettro di terza squadra di Milano.