Alcione, realtà milanese che non delude mai…

È un Sabato pomeriggio ricco di pioggia e gol quello appena trascorso in via Olivieri. La nostra redazione e’ stata al campo “Kennedy” ospite della società Alcione, da molti addetti ai lavori definita la terza squadra di Milano. Ci balza subito all’occhio l’estrema disponibilità del segretario generale Sig. Tadini che ci da l’idea di come questa società sia a tutti gli effetti ormai diventata una realtà ben consolidata: Comunicazione impeccabile, campi perfetti e staff tecnico di assoluto valore.

Abbiamo seguito da vicino la schiacciante vittoria degli juniores nazionali guidati da mister Luisito Campisi. Squadra champagne, orchestrata da un allenatore del quale sentiremo parlare certamente nei prossimi anni. Divario netto con il fanalino di coda Fanfulla regalano un +13 sull’inseguitrice Varesina. Risultato finale 7-0 per la squadra orange con doppietta di Lione. L’altra partita seguita è quella tra Alcione 2014 e Leone XIII valida per la quinta giornata di campionato. 4-1 per i ragazzi di Mister Riviera che confermano quanto di buono avevano già fatto vedere nella prima parte di stagione vincendo il campionato invernale. La nostra prima impressione viene confermata a tutti gli effetti. Gioco corale che parte dal portiere (piedi da centrocampista) una coppia difensiva composta dai muri ma velocissimi Oprandi e Migliaccio, un attacco ricco di fantasia e piedi buoni con De Bellis e Carbone e con la nostra vecchia conoscenza Mattia Verdoliva già capace di mettere a segno oltre 60

reti in stagione.

Un “folletto“ d’attacco con i piedi buoni e tanta furbizia come il suo maestro Daniele Massaro (Leggenda rossonera degli anni 90). L’ottimo lavoro del responsabile dell’attività di base Ivan Bresciani sta certamente portando grandi risultati. Se volete divertirvi e ammirare i tanti talenti del calcio giovanile l’appuntamento è al campo Kennedy in via Olivieri. L’Alcione non delude mai, rappresentando l’alternativa più valida a Inter e Milan.

Si ringrazia la società Alcione 1952.