Presentata la Quarta Edizione della Roma XXIVh

Il 13 e il 14 luglio all’Autodromo di Vallelunga

Presentata ieri la Quarta Edizione della Roma XXIVh: una Visione Rinnovata per l’Iconico Evento Sportivo della Capitale. La manifestazione si svolgerà il prossimo il 13 e 14 luglio presso l’Autodromo di Vallelunga. Di seguito il comunicato stampa degli organizzatori:

In una giornata segnata dall’entusiasmo e dall’attesa, si è svolta con grande successo la conferenza stampa dedicata alla presentazione della quarta edizione della Roma XXIVh, tenutasi nell’affascinante cornice dell’Auditorium del Forum Sport Center. Quest’anno, l’evento sportivo, in programma per il 13 e 14 luglio presso l’Autodromo di Vallelunga, promette di superare le aspettative, grazie all’introduzione di nuove discipline e alla conferma di quelle che hanno già catturato il cuore di atleti e appassionati nelle edizioni precedenti.

Un’Edizione che Ridefinisce il Concetto di Sport a 360°

Nel corso della conferenza, durata poco più di un’ora, i relatori hanno delineato con passione e precisione le novità che caratterizzeranno questa edizione della Roma XXIVh, evento che si è guadagnato un posto di rilievo nel calendario sportivo internazionale. La tradizionale 24ore di ciclismo sarà affiancata quest’anno dalla 12ore, ampliando così l’offerta per gli amanti delle due ruote. A queste si aggiunge la Minifondo, pensata per coinvolgere anche i più giovani in un’esperienza sportiva di valore.

L’Inclusione attraverso lo Sport: Running e Aqua Imperium

Grande attenzione è stata riservata anche al mondo del running, con la presentazione delle modalità di partecipazione alla 10km e alla mezza maratona, eventi che si preannunciano ricchi di emozioni e di sfide appassionanti grazie al contributo della Podistica Solidarietà e GSBRUN. Non meno importante sarà l’area Aqua Imperium, dove quattro piscine saranno allestite per ospitare attività acquatiche variegate, garantendo divertimento e competizione per tutti.

Wellness e Comunità: le Nuove Frontiere dell’Evento

Sul fronte del benessere, la conferenza ha svelato un programma di attività wellness curato nei minimi dettagli dal responsabile e campione mondiale fitness Massimo Alparone, con istruttori selezionati provenienti da tutta Italia. Questa iniziativa dimostra l’impegno degli organizzatori nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, coinvolgendo partecipanti di ogni età e capacità.

Un Evento che Valorizza la Convivenza Urbana e il Supporto della Città

Emiliano Cantagallo, CEO & Founder, ha evidenziato il ruolo chiave dell’evento nel promuovere la convivenza armonica tra ciclisti, pedoni e automobilisti, sottolineando l’importanza di una manifestazione che va oltre lo sport, diventando un vero e proprio momento di condivisione cittadina. A queste parole si sono unite quelle di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che ha ribadito il sostegno della città a un evento di tale portata, capace di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.

Il Sostegno degli Sponsor: una Garanzia di Qualità e Innovazione

La conferenza ha visto anche il contributo fondamentale degli sponsor, tra cui Sara Assicurazioni, Segafredo Zanetti, e San Gabriel, quest’ultimo ha presentato con orgoglio la birra ufficiale dell’evento, la 753 a.C., simbolo di tradizione e innovazione, che è stata accolta con entusiasmo dai partecipanti alla degustazione.

Un Invito a Vivere l’Esperienza della Roma XXIVh

Con la chiusura della conferenza stampa, l’attesa ora si sposta verso il 13 e 14 luglio, quando l’Autodromo di Vallelunga si trasformerà nel palcoscenico di una manifestazione senza precedenti, che unisce sport, cultura e intrattenimento, in un contesto di inclusione e di valorizzazione del territorio.