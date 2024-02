Bologna-Fiorentina, che sfida per l’Europa | Comparazione quote e consigli

L’incontro di recupero di campionato tra Bologna e Fiorentina si svolgerà mercoledì 14 febbraio 2024, alle 19:00, presso lo Stadio Renato Dall’Ara. Questo match è un vero e proprio scontro ad alta quota per conquistare un posto in Champions League e rappresenta dunque una sfida significativa per entrambe le squadre. Thiago Motta sfida Vincenzo Italiano in un match pieno di aspettative, da una parte e dall’altra.