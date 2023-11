Aldo Serena, grande ex di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove si è soffermato nell’analisi del big match che vedrà sfidarsi la prima e la seconda forza del campionato dopo la sosta. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante si è espresso così sulla sfida di domenica 26 Novembre: “Onestamente la squadra di Inzaghi è una super-corazzata, con uno dei centrocampi più forti d’Europa e un organico di alto livello anche nelle seconde linee. Allegri ha a disposizione un buon organico, può restare in alto perché non ha giocato bene e può migliorare“.

L’analisi sull’attacco dei bianconeri

Serena si è soffermato anche sul problema di sterilità del reparto offensivo bianconero. La Juventus, infatti, può contare su un parco attaccanti di primissimo livello, ma numeri alla mano questo non sta rendendo affatto bene: nelle ultime sette giornate sono arrivati 8 centri, di cui solo due sono stati siglati da un centravanti (Milik). Serena ha commentato così la questione:” Alla lunga la coppia Chiesa-Vlahovic verrà fuori. Kean è una bella alternativa, come Milik, e fa molto lavoro per la squadra. Il reparto offensivo dei bianconeri è di prim’ordine, ma giocano un po’ al risparmio, con un calcio difensivo. Difficile dire oggi se è la rivincita di Allegri, aspettiamo qualche mese“.