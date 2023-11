In questa stagione non è solo il Milan che sta facendo i conti con i tanti infortuni, c’è anche la Juventus. Oltre a quello di Manuel Locatelli, nella squadra allenata da Massimiliano Allegri c’è un altro stop. Questa volta si parla di Dean Huijsen.

Huijsen out | Il problema dell’olandese e la speranza per Bremer

Per Allegri non bastava il problema al centrocampo, dopo l’infortunio a causa di una lieve frattura alla decima costola di Locatelli, il quale dovrà sottoporsi ad alcune terapie presso la Continassa, adesso anche Huijsen si è dovuto fermare. Per il difensore olandese si parla di un problema alla schiena, com’è stato reso noto da Tuttosport. Il diciottenne ex Málaga, a causa dell’acciacco, è tornato a Torino e non sarà quindi disponibile per la propria nazionale. Adesso Allegri in occasione del “derby d’Italia” Juventus-Inter punta al recupero di Timothy Weah e di Alex Sandro; Danilo, invece, resterà ancora fuori. C’è ancora da sperare per Bremer, il quale sarà impegnato con la rispettiva nazionale che giocherà contro l’Argentina.