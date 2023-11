Che la Juve abbia bisogno di acquistare un centrocampista è fuori discussione ma in questo momento non sono stati effettuati ancora passi concreti in nessuna direzione. I bianconeri continuano a monitorare Phillips e Hojbjerg per gennaio con il centrocampista del City che sembrerebbe più fattibile per discorsi economici.

Allegri vuole rimanere così

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Max Allegri preferirebbe rimanere con questa rosa senza alcun innesto nel mercato invernale. Il motivo? Il tecnico toscano ha paura che un’eventuale acquisto altererebbe il clima all’interno dello spogliatoio e potrebbe causare danni in vista della seconda parte di stagione.