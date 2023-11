L’allenatore Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza il match di campionato che la Juventus giocherà in casa sabato 11 novembre con il Cagliari di Claudio Ranieri. Il tecnico toscano, orientato al modulo 3-5-2, conferma Szczesny in porta, dicendo anche che Mattia Perin, anche se diventato un portiere di alto livello, dovrà giocare un po’ meno. Allegri dovrà fare i conti con l’assenza per squalifica di Rabiot e dovrà fare a meno degli infortunati Alex Sandro, Danilo, De Sciglio e Weah in vista di quella che sarà l’ultima partita prima della sosta di novembre per le nazionali.

Juventus-Cagliari | Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. A disposizione ci saranno: Perin, Pinsoglio, Rugani, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo. A disposizione: Radunovic, Aresti, Di Pardo, Hatzidiakos, Azzi, Viola, Pavoletti, Shomurodov. Allenatore Ranieri