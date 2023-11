Dopo il primo punto dell’era Cioffi, torna in campo l’Udinese, che stavolta affronta in Coppa Italia il Cagliari di Ranieri, che arriva dalla splendida vittoria in rimonte contro il Frosinone. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 per le due squadre nonostante la buona prova della squadra sarda al Dacia Arena. La ripresa comincia con un’Udinese completamente trasformata, che prima colpisce la traversa con Lucca e poi passa in vantaggio con Guessand al 63′.

Il Cagliari sogna ancora: Ranieri felice

La squadra sarda non demorde e dopo un triplo cambio trova il pareggio con Viola, che su punizione batte il portiere bianconero. Le due squadre vogliono evitare i supplementari e la squadra di Ranieri va ancora vicino al vantaggio con Petagna anche se ormai i 90′ sono inevitabili. Pochi le emozioni in questi minuti finali anche se a sorprendere tutti al 120′ è Gianluca Lapadula che a 30 secondi dal fischio dell’arbitro piazza il colpo del ko e manda la squadra di Ranieri al turno successivo.