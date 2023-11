Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari di Ranieri. Dopo aver superato il Frosinone nella scorsa giornata, la formazione sarda si è imposta sul Genoa per 2-1, raggiungendo quota 9 in classifica e uscendo dalla zona rossa. Accade tutto nel secondo tempo: Cagliari in vantaggio al 48′ con il neo-entrato Viola su assist di Oristanio. Tuttavia, i liguri raggiungono subito il pari con Gudmundsson, che capitalizza un cross basso mal respinto da Goldaniga. La svolta arriva, al 69′, quando Petagna serve Zappa, pronto a regalare il nuovo vantaggio ai sardi.

Cagliari-Genoa, risultato e tabellino

2-1

Reti: 48′ Viola (C), 51′ Gudmundsson (G), 69′ Zappa (C)

CAGLIARI (4-3-1-2); Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (46′ Zappa), Dossena, Augello; Prati, Jankto (78′ Azzi), Makoumbou; Mancosu (46′ Viola); Luvumbo, Oristanio (64′ Petagna). A disposizione: Azzi, Wieteska, Zappa, Obert, Deiola, Viola, Sulemana, Petagna, Pavoletti, Lapadula, Desogus, Shomurodov, Pereiro, Aresti, Radunovic. All. Ranieri.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Strootman (59′ Thorsby), Badelj (59′ Puscas), Frendrup, Martin (66’Haps); Malinovskyi (84′ Ekuban), Gudmundsson. A disposizione: Matturro, Hefti, Vogliacco, Haps, Kutlu, Thorsby, Galdames, Puscas, Fini, Ekuban, Leali, Sommariva. All. Gilardino.