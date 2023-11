Ranieri lancia Oristanio con Luvumbo in avanti, supportati ancora da Mancosu sulla trequarti. Centrocampo a tre con Deiola, Prati e Makoumbou, davanti al quartetto difensivo con Zappa, Dossena, Goldaniga e Augello. Tra i pali ancora Scuffet. Gilardino, costretto a fare a meno dell’infortunato Retegui, sceglie Ekuban come compagno d’attacco di Gudmundsson. A centrocampo Badelj, coadiuvato da Frendrup e Malinovskyi, con Sabelli e Haps sulle corsie laterali. Cambio in difesa, torna De Winter tra i titolari insieme a Dragusin e Vasquez.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.