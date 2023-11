Cagliari e Genoa in campo alle 15 all’Unipol Domus, casa della formazione sarda. Rossoblù di Ranieri, in un buon momento, arrivano alla partita di oggi forti delle due vittorie contro Frosinone e Udinese, in Coppa Italia, arrivate entrambe nei minuti finali. Bene anche gli uomini di Gilardino, vincitori nelle sfide contro Salernitana e Reggiana, in coppa. L’ultimo precedente in A disputato in Sardegna, risalente al 2021, è terminato 2-3 per i liguri. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: