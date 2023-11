A fronte di un evento organizzato dall’Università di Milano-Bicocca. Beppe Marotta ha rilasciato qualche dichiarazione sul campionato dell’Inter e soprattutto in vista dello scontro diretto con la Juventus.

Marotta sulla stagione nerazzurra

Queste le sue parole riprese da Inter news 24: “Che lezione abbiamo appreso in questo inizio di campionato? Non si finisce mai di imparare. Siamo in una fase interlocutoria, diciamo che la squadra e l’allenatore stanno rispondendo bene, il tecnico è molto bravo e sa gestire bene le partite. Anche quelle come ieri sono difficili da sbloccare, poi emergono la compattezza, il sacrificio, la voglia di arrivare a raggiungere un obiettivo importante. Cos’è Juventus-Inter? Una partita di campionato, che affronteremo con calma, e questo è il bello di questo campionato, l’incertezza che c’è”.