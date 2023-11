Kristjan Asllani che ha saltato la partita di ieri sera contro il Frosinone, per un leggero affaticamento al flessore della coscia destra, sarà in ritiro differenziato in Albania.

Inter, Asllani ancora a parte

Resta da vedere se Sylvinho porterà il centrocampista dell’Inter in Moldavia. Il giocatore nerazzurro rischia di non prendere parte alla trasferta di venerdì 17 novembre, valida per la qualificazione a Euro 2024. Nel frattempo, il tecnico albanese ha deciso di convocare Medon Berisha del Lecce.