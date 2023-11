L’Inter ha battuto il Frosinone 2 a 0, rispondendo così alla Juventus. La squadra di Eusebio Di Francesco ha comunque saputo mettere in difficoltà la capolista più di quanto ci si sarebbe aspettato, anche secondo Il Corriere dello Sport.

L’Inter | La differenza tra oggi e il passato

Da quanto riportato da Il Corriere dello Sport, durante Inter-Frosinone, la squadra ciociara ha saputo mettere in difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi in più occasioni e la formazione milanese ha patito più del previsto, ma ha comunque continuato a giocare con lucidità contro gli uomini allenati da Di Francesco. Tra le note positive, c’è il fatto che il portiere Yann Sommer abbia ancora mantenuto la propria porta inviolata, ad oggi otto volte su dodici. Si parla di stanchezza a livello sia fisico che mentale, ma a dispetto di ciò, si è confermata anche la capacità di andare in gestione e a sostenere il proprio vantaggio meglio di quanto si facesse fino a qualche tempo fa. Adesso gli uomini di Inzaghi aspettano la Juve.