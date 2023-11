Vincere per allungare su Napoli e Milan e tornare in vetta sorpassando la Juve in vista del derby d’Italia. E’ questo l’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della partita di stasera dei nerazzurri contro il Frosinone.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Reinier, Soulé, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco.