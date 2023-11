Inter: Inzaghi, meglio di Conte

Inzaghi meglio di Conte

Simone Inzaghi meglio di Conte? Lo dicono i numeri: più quattro punti in campionato (28 rispetto ai 24 del 2020-21) e più 7 nella differenza reti (+21 contro il +14). Inoltre la squadra di Inzaghi ha tirato più volte in porta (183) e fatto più verticalizzazioni (153) oltre ad aver il miglior marcatore, Lautaro, con quattro gol in più di Lukaku (12 a 8).