Alle 12 il sorteggio di UEL | Le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Oggi il sorteggio degli ottavi di finale di UEL. Per l'Atalanta il sorteggio può essere favorevole, ma occhio al Benfica. Leverkusen e Liverpool da evitare per Milan e Roma.

Andrà in scena oggi a Nyon a partire dalle ore 12.00 il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Per l’occasione, l’Italia si presenterà con tre squadre ancora in corsa vista la sconfitta indolore del Milan sul campo del Rennes dopo il 3-0 dell’andata e il successo ai rigori della Roma contro il Feyenoord dopo un doppio 1-1.

Presente anche l’Atalanta, che ha concluso il suo girone al primo post e di conseguenza ha evitato il turno play-off qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale. Ecco le possibili rivali per le tre italiane.

Le possibili rivali dell’Atalanta

Benfica (Portogallo)

Olympique Marsiglia (Francia)

Sporting Club di Portogallo (Portogallo)

Friburgo (Germania)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Qarabag (Azerbaigian)

Le possibili rivali di Milan e Roma

Liverpool (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Brighton (Inghilterra)

West Ham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Glasgow Rangers (Scozia)

Tutte le italiane agli ottavi, aumentano le possibilità della Champions col quinto posto per la prossima stagione.

L’Italia è l’unica nazione con 7 partecipanti alle coppe europee su 7 ancora in corsa: merito del passaggio del turno guadagnato da Milan e Roma stasera e nella fase a gironi da Atalanta e Fiorentina. E naturalmente grazie al percorso ai gironi di Champions League di Napoli, Inter e Lazio, tutte in corsa per il passaggio del turno ai quarti rispettivamente contro Barcellona, Atletico e Bayern Monaco.

Il ranking è sempre più positivo e in virtù dei risultati fin qui maturati, l’Italia mantiene il primo posto nella graduatoria UEFA. Questo significherebbe che la quinta piazza in campionato potrebbe dar accesso alla massima competizione UEFA a fine stagione.

Italia (7 partecipanti, 7 ancora in gara)

Inghilterra (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

Germania (7 partecipanti, 5 ancora in gara)

Spagna (8 partecipanti, 5 ancora in gara)

Francia (6 partecipanti, 3 ancora in gara)