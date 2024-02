Europa League, il Rennes batte il Milan 3-2 ma non basta: Pioli vola agli ottavi soffrendo

Rennes e Milan scendono in campo per il ritorno dei playoff di Europa League. Pronti via e ci prova subito Leao che arriva al tiro trovando pronta la risposta di Mandada a negarli la gioia del gol. Al 10′ Bourigeaud porta avanti i padroni di casa con un tiro chirurgico da fuori area, si riapre lo spiraglio qualificazione. Al 22′ ci pensa Jovic di testa a pareggiare e a regalare un gol importantissimo al Milan visto l’inizio complicato di partita. Al 27′ Maignan salva i suoi compiendo una gran parata su un tiro ravvicinato di Kalimuendo.

Che partita tra Rennes e Milan al Roazhon Park

Nella ripresa, come accaduto all’inizio della partita, occasione per Leao che si fa murare da Mandada a tu per tu. Al 52′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Rennes dopo un contatto dubbio di Kjaer su Terrier. Dal dischetto si presenta Bourigeaud che azzecca l’angolo e riporta avanti i padroni di casa siglando la doppietta personale. Al 58′ Leao in ripartenza trova finalmente il gol e ripareggia i conti dopo aver saltato due difensori e il portiere. Al 66′ richiamato al Var il direttore di gara per un possibile fallo di mano di Jovic. Conclusa la review l’arbitro assegna il secondo rigore della gara al Rennes. Dal dischetto si presenta ancora Bourigeaud che non sbaglia neanche stavolta, trova la tripletta e regala un altro nuovo vantaggio ai padroni di casa. Il Milan soffre e Maignan deve mettere in angolo un tiro insidioso di Salah all’88’. Finisce qui, i rossoneri reduci dall’ottimo risultato dell’andata ottengono la qualificazione nonostante la sconfitta in terra francese.

Rennes-Milan, risultato e tabellino

Risultato: 3-2

Marcatori: 10′ Bourigeaud, 22′ Jovic, 54′ Bourigeaud, 58′ Leao, 68′ Bourigeaud

Rennes (4-4-2): Mandanda; G.Doué (72′ Blas), Omari, Theate, Truffert; D. Doué (57′ Seidu), Santamaria (57′ Matusiwa), Bourigeaud, Terrier (72′ Salah); Gouiri (84′ Yildirim), Kalimuendo. Allenatore: Julien Stephan.

A disposizione: Gallon, Lembert, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Bertug Yildirim.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (84′ Terracciano), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah (80′ Thiaw), Bennacer (61′ Loftus-Cheek), Reijnders; Pulisic (61′ Chukwueze), Jovic, Leao (61′ Okafor). Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Terracciano, Bartesaghi, Thiaw, Nsiala, Adli, Loftus-Cheek, Eletu, Chukwueze, Okafor, Giroud.

Ammoniti: Kjaer, Gouiri, Maignan

Recupero: 1’pt, 6’st.