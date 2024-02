Milan, Leao corre verso il Rennes | L’infortunio è alle spalle

Buone notizie per Pioli che recupera pienamente il suo talentuoso attaccante in vista del ritorno di Europa League contro il Rennes

Rafael Leao è stato uno dei giocatori meno brillanti nella brutta serata dei rossoneri all’U-Power Stadium col Monza. Stefano Pioli aveva sottolineato nel post-partita che era stato il portoghese a chiedere di partire dalla panchina per via del problema al polpaccio rimediato nella sfida contro il Rennes.

Rennes-Milan, domani Leao torna in gruppo

Leao sembra aver smaltito l’infortunio al polpaccio e oggi ha svolto l’allenamento parzialmente in gruppo. Da domani, però, l’esterno ex Lille potrà tornare ad allenarsi a pieno regime con i compagni quindi non dovrebbero essere a rischio i match contro Rennes e Atalanta.