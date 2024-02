Allegri: “Vlahovic non ci sarà. La sconfitta contro l’Inter non avrà ripercussioni psicologiche”

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Udinese.

Allegri: “Vlahovic out contro l’Udinese”

Come sta la squadra dopo la sconfitta di Milano?

“Il gruppo ha lavorato bene come tutte le settimane. Domani dobbiamo tornare alla vittoria perchè nelle ultime due abbiamo fatto un punto. Affrontiamo una squadra che per come gioca e che valore ha non merita la classifica che ha perchè ha perso spesso neglio ultimi minuti. Serve rispetto per loro, è una squadra fisica e ha buoni gicoatori come Lucca, che è cresciuto moltissimo. come Thauvin e Samardzic, che hanno tiro e dribbling. Non sarà facile”.

Che effetto le fa avere la possibilità di raggiungere Lippi a 405 panchine con la Juventus? In futuro si vede ancora con questo club?

“Vediamo di finire bene la stagione nel migliore de modi e poi ho ancora un anno di contratto e dipendiamo sempre dai risultati noi. Sono sosddisfatto del traguardo sopratutto perchè domani raggungo Marcello Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus, a cui sono legato in modo affettivo perchè una persona staordinaria e sono molto contento. Domani passa tutto in secondo piano tutto anche il mio record, servirà una buona partita”.

Come sta Vlahovic?

“Vlahovic non ha niente di particolare, dovrebbe essere a disposizione la prossima settimana con il Verona. Yildiz, Milik e Chiesa stanno bene. Salirà con noi Cerri dalla Next Gen. Domani mattina decido chi gioca tra Yildiz-Chiesa”.

Alcaraz può partire dal 1′?

“Alcaraz pronto dall’inizio no, ha buonbe qualità e grandi potenzialità per migliorare ma è passato poco tempo. Lui si è messo a disposizione e sarà utile in questa stagione”.

Può incidere a livello mentale la vittoria dell’Inter arrivata in rimonta?

“Loro sono favoriti e non dovevamo aspettare la partita con la Roma. Noi abbiamo fatto 53 punti e tornare alla vittoria domani è importante, perchè ci allontiamo dal 5 posto e si tornerebbe alla vittoria e sarebbe molto importante. E poi torneremmeo a -4 dall’Inter che è un dato di fatto. Loro stanno facendo cose straordinarie, noi stiamo facendo il nostro percorso. L’Inter nel 2024 ha fatto 7 partite e vinte tutte, noi facciamo un passo per volta e domani cerchiamo di tornare alla vittoria”.

Può succedere come al Napoli nel 2018 quando perse lo scudetto in albergo?

“Situazione diverse con quella del Napoli… Siamo in una condizione diversa. La vittoria dell’inter non ci fa entrare in campo demotivati, anzi. Domani l’obiettivo è tornare alla vittoria, che ci permette di allungare sulla 5 in classifica. Dobbiamo tornare in Champions e dobbiamo fare bene”.

La partita di San Siro può creare danni mentalmente alla squadra?

“Perdere una partita ci sta, i ragazzi stanno bene mentalmente. Una partita non compromette tutto il lavoro fatto, anzi a Milano abbiamo imparato molto e domani dobbiamo mettere in campo tutto”.

Cosa chiede a Chiesa visto che è un po’ mancato nel 2024?

“A lui chiedo di fare buone prestazioni ed essere disponibile come tutti. Se domani giocherà dall’inizio avrà una buona possibilità. Per noi è un giocatore importante e ci aspettiamo molto”.

Giocherà Alex Sandro? Ieri ha visto Sanremo?

“Ieri ho visto la partita del Torino e poi ho visto Sanremo ma poco… Sandro domani potrebbe giocare”.

Siete rimasti in partita fino alla fine con l’Inter. Ha qualche rimpianto?

“Nessun rimpianto dopo Milano, il primo tempo è stato equilibrato e noi abbiamo avuto anche un occasione con Vlahovic. In questo momentoi in testa al campionato c’è la squadra più forte. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, perchè nelle ultime 2 abbiamo fatto un punto. Domani dobbiamo affrontare l’Udinese con grande rispetto e ha meno punti di quanti ne merita”.