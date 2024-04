Allegri: “La Fiorentina gioca molto bene e crea tanto. Domani tutti a disposizione tranne Milik”

Il tecnico bianconero ha presentato in conferenza stampa la sfida dello Stadium tra Juventus e Fiorentina in programma domani sera alle 20:45

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina.

Allegri: “Rinnovo? Siamo concentrati sull’obbiettivo Champions”

Quanto è stata importante la vittoria con la Lazio?

“Importante tutta la partita, visto che siamo tornati alla vittoria, ma era una competizione diversa. Poi bisognerà pensare al ritorno con la Lazio, ma adesso ci rituffiamo in campionato e consolidare la posizione”.

Che partita si aspetta domani con la Fiorentina?

“Domani affronteremo una squadra che ha fatto bene con l’Atalanta, una squadra che crea tanto e gioca molto bene. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, ma domani abbiamo bisogno di un risultato e serve una partita giusta”.

I giocatori hanno detto che c’era meno entusiasmo dopo le sconfitte con Empoli e Inter. La vittoria con la Lazio può aver ridato entusiasmo?

“Le vittorie aiutano, ti danno fiducia. Quella però è una vittoria in Coppa, ora ci rituffiamo in campionato, abbiamo 8 partite. Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in un altro. I ragazzi però si sono allenati bene sempre”.

Cosa manca per essere a livello dell’Inter?

“I numeri sono quelli che contano. In un campionato succedono cose, e ora siamo a 20 punti dall’Inter, ma dobbiamo solo pensare a quelli che ci mancano per entrare in Champions”.

Ha notato segnali positivi dopo la Lazio?

“C’erano segnali positivi anche prima dall’Empoli e poi… Bisogna mantenere equilibrio, dobbiamo esser bravi a finire questo spicchio di stagione. Serve voglia e desiderio per chiudere bene questa stagione”.

Sta valutando di fare altro oltre all’allenatore?

“In questo momento mi diverto a fare l’allenatore, mi diverto molto”.

Lavorerebbe meglio con una parola della società sul rinnovo?

“Lavoro molto bene lo stesso, l’unico mi pensiero è centrare gli obiettivi. Con la squadra siamo concentrati su questo. Dobbiamo lottare e fare fatica, per centrare l’obiettivo Champions. Così come la Coppa Italia”.

Tudor ha detto che siete a livello di City e Real. Lei è d’accordo?

“Nel calcio bisogna guardare solo i risultati, le parole sono discorsi aleatori. Se arrivi primo hai meritato e così via. Normale che Igor, che è un ragazzo eccezionale, abbia avuto la sua idea. I valori delle squadre li da il campo”.

Arrivare terzi o quarti cambia qualcosa?

“Siamo partiti quest’anno con l’obiettivo di rientrare i Champions e non era facile. Ci siamo, anche se abbiamo bruciato tanti punti, anche se sappiamo che ci saranno difficoltà, ma bisogna arrivarci in un modo o nell’altro”.

Su Vlahovic e Chiesa…

“Come anticipato spesso, sono giocatori che hanno bisogno di giocare con la Juve e partite internazionali. Dusan sta crescendo, cosi come Chiesa, Kean, Yildiz, stanno facendo bene. L’anno prossimo giocando più partite internazionali possono solo che crescere”.

Come pensa di poter recuperare il momento negativo?

“Il calcio ti da sempre la possibilità di rifarti, domani abbiamo la possibilità di consolidare la posizione. Con la convinzione che abbiamo 8 partite per centrare l’obiettivo Champions”.

Soddisfatto del suo lavoro?

“Ho sbagliato e ne sbaglierò, sul mio lavoro non sono io che devo dire se sono stato bravo o meno. Io devo fare il meglio possibile, poi come tutti sbaglio anche io”.

Sulla formazione di domani e su Milik…

“Domani unico assente Milik, tra 15-20 giorno potrà essere apposto. Ha fatto ancora differenziato. Domani mattina decido, se non ci sono virus in giro… La squadra però sta bene e la vittoria ci da morale”.