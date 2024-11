Allenatore Roma, pista italiana aperta: ipotesi Montella

Tutti i possibili nomi per il nuovo allenatore giallorosso: da Mancini a Montella

Il quotidiano “Il Messaggero” fa il punto sulla ricerca del nuovo allenatore della Roma e spiega che in questo momento, i Friedkin sono in contatto con diversi profili per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Roma, nuovo allenatore: le possibili piste italiane

Varie ipotesi prevedono anche diversi allenatori italiani. Il nome più gettonato in questo periodo è quello di Roberto Mancini: l’ex tecnico azzurro, vincitore dell’Europeo con l’Italia nel 2021, ha appena vissuto un’esperienza negativa alla guida dell’Arabia Saudita. Un altro nome è quello dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Mentre, nelle scorse ore, ha iniziato a rafforzarsi la candidatura dell’attuale commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, il cui contratto con la Federazione turca prevede una clausola rescissoria attivabile in caso di chiamata da parte di un club.