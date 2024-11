Mancini: “Mancano i risultati. E’ un momento triste, ma il gruppo non si può toccare”

Intervistato a Sky Sport, Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato nel post gara della sfida contro il Saint Gilloise.

Mancini: “Bisogna fare di più”

Avete perso la voglia di fare calcio? “No, la voglia di giocare a calcio non ci manca, siamo professionisti e cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Di sicuro mancano i risultati, che sono quelli che ti fanno rendere al meglio. Arriviamo da una sconfitta contro il Verona, oggi un pareggio, bisogna fare qualcosa di più. Non molliamo e cercheremo di portare a casa 3 punti domenica”.

Sull’arrivo dei Friedkin. “Io sono pagato per fare il calciatore e cerco di farlo al meglio. Il presidente fa le sue scelte, noi ci concentriamo sul campo. Le questioni societarie non spettano a me. Quando mi è stato chiesto qualcosa ho dato il mio parere, ma solo perchè mi è stato chiesto. Noi calciatori ci occupiamo solo del campo e di quello che ci chiede l’allenatore”.

Sulla leadership. “In questo spogliatoio ci sono tantissimi grandi calciatori e soprattutto uomini. Io lo vivo, sto più con i miei compagni che con la famiglia. Lo vedo nei loro occhi, come sono, come si comportano. Sono tutti dei leader, a volte posso essere un po’ giù e vengo tirato su dai miei compagni e viceversa. Sappiamo che questo è un momento triste perchè i risultati non arrivano, ma il gruppo non si può toccare, sta facendo il massimo, ma non sta bastando”.