La fine del campionato è a quattro giornate. Saranno solo altre quattro le gare da disputare, poi la stagione sarà finita. Nella zona calda della classifica di Serie A è ancora tutto da decidere. La Roma potrebbe centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Dalla zona di retrocessione a questo punto, la differenza portata da Claudio Ranieri è strabiliante.

Roma, record su record di Ranieri

Claudio Ranieri è pronto a chiudere la sua seconda esperienza a Roma (la prima, da calciatore, tra Roma, Catanzaro, Catania e Palermo) per ripartire e iniziare subito la terza dalla scrivania. Intanto da allenatore sta preparando le ultime gare con la Magica. La Roma ha da affrontare la Fiorentina in casa, Atalanta fuori, Milan in casa e Torino fuori. Quattro partite per portare la Roma in Europa dopo averla presa, succedendo a De Rossi e Juric, a quattro punti dalla zona retrocessione.

La gara vinta a San Siro contro i nerazzuri la formazione di Ranieri ha messo a segno diciottesimo risultato utile consecutivo; 37 punti nelle prime 15 giornate del girone di ritorno, un ruolino di marcia incredibile che rende ancora possibile un nuovo record per i giallorossi: il miglior girone di Serie A disputato dalla Roma nella sua storia è per ora quello stabilito nella stagione 2009/2010 (quella del gol di Toni e dello scudetto sfiorato, ovviamente con Ranieri in panchina) con 48 punti. Con questo andamento da inizio stagione, la Roma poteva lottare per lo scudetto.