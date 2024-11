Royale Union SG-Roma 1-1 Brividi nel finale per i giallorossi, non basta il solo Mancini

La Roma pareggia in Belgio e non riesce ad uscire da una crisi che la attanaglia da un mese.

Nella prima frazione di gioco ritmi bassi e la Roma si fa pericolosa con Baldanzi la cui conclusione è centrale, poi nel finale Niang calcia ma Svilar sul primo palo non si fa sorprendere. Nella ripresa al 52′ Baldanzi coglie un clamoroso palo con un tiro di sinistro, al 63′ arriva il vantaggio dei giallorossi con Mancini che di testa batte Moris. I padroni di casa pareggiano al 77′ sempre di testa con Mac Allister. Da qui alla fine due occasioni con Boufal in contropiede ma la difesa giallorossa controlla. Proprio allo scadere clamorosa occasione per il Royale Union ma Svilar miracolosamente respinge.

Il tabellino

Royale Union-Roma 1-1

ROYALE UNION SG: Moris A. (Portiere), Mac Allister K., Burgess C., Sykes R., Niang O., Khalaili A. (dal 23′ st Rodriguez K.), Vanhoutte C., Sadiki N., Machida K., Ivanovic F. (dal 35′ st Boufal S.), Fuseini M. (dal 23′ st Ait El Hadj A.). A disposizione: Ait El Hadj A., Berradi S., Boufal S., Chambaere V. (Portiere), Imbrechts J. (Portiere), Kabangu E., Leysen F., Rasmussen M., Rodriguez K., Van De Perre K. Allenatore: Pocognoli S..

ROMA: Svilar M. (Portiere), Mancini G., Cristante B., Angelino, Celik Z., Kone M., Le Fee E. (dal 10′ st Pisilli N.), El Shaarawy S., Baldanzi T. (dal 35′ st Soule M.), Pellegrini Lo., Shomurodov E. (dal 10′ st Dovbyk A.). A disposizione: Abdulhamid S., Buba Aboubacar, Dovbyk A., Dybala P., Hummels M., Marin R. (Portiere), Paredes L., Pisilli N., Ryan M. (Portiere), Soule M., Zalewski N. Allenatore: Juric I..

Reti: al 32′ st Mac Allister K. (Royale Union SG) al 17′ st Mancini G. (Roma) .

Ammonizioni: al 4′ pt Shomurodov E. (Roma), al 27′ pt Celik Z. (Roma).