Almeria-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Dopo la sconfitta in Champions League di San Siro contro l’Inter, l’Atlético Madrid torna a giocare in campionato contro l’ultima in classifica, Almeria. Colchoneros a caccia di punti per consolidare la quarta posizione in classifica, padroni di casa alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Almeria-Atlético Madrid, le probabili formazioni:

ALMERIA (4-4-2): Maximiano; Pubill, Gonzalez, Radovanovic, Langa; Arribas, Baba, Robertone, Embarba; Lozano, Viera. All. Garitano.