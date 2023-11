Intervistato da Dagospia, Claudio Amendola, noto attore e tifoso giallorosso, è tornato a parlare della Roma ma anche della pace fatta ieri da Fiorello tra Totti e Spalletti.

Amendola: “La Roma mi fa soffrire”

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Il Capitano ha appena fatto pubblicamente pace con Luciano Spalletti: lei deve fare altrettanto con qualcuno? “Sì, più di uno […]. Comunque mi fa piacere che i due, Totti e Spalletti, si siano ritrovati. È una buona notizia”.

Il calcio che guarda verso l’Arabia le piace? “Non me ne frega più niente di questo sport. Mi interessa solo la Roma. Per me è una malattia. Che mi fa soffrire, ma di cui non posso fare a meno”.

Mourinhiano convinto? “Convintissimo e fedelissimo. Un gigante”.