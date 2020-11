Anna Falchi, sesso in standby. La showgirl, grande tifosa della Lazio, si confessa in tempo di Covid ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’.

Come consigliato Fabrizio Pregliasco, niente sesso. La Falchi, come riporta golssip.it, si sta attenendo alle indicazioni del virologo. Queste le parole di Anna Falchi a “Un giorno da pecora”: “Anche per noi è così, tutto sospeso. Oggi come a marzo e aprile, ci vediamo con le dovute cautele. Ma quando andremo a vivere insieme…”. E il Natale? “Festeggeremo insieme, ma a giusta distanza”.