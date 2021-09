L’inganno a Uomini e Donne

Secondo delle indiscrezioni il tronista Joele Milan e una corteggiatrice sarebbero stati cacciati dal programma durante l’ultima registrazione. A quanto pare i due si sarebbero messi d’accordo per prendersi gioco della redazione.

A quanto pare Joele durante l’ultima puntata avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria di ballare, mentre i due pensavano di non essere sentiti l’avrebbe invitata a seguirlo su Instagram dal profilo di un suo amico per potersi sentire di nascosto – nel programma l’utilizzo dei social è vietato a tronisti e corteggiatori durante la partecipazione alla trasmissione, la redazione si assicura così che i protagonisti non si frequentino al di fuori degli studi falsando le relazioni all’interno del programma.

La reazione di Maria De Filippi

Sembrerebbe che Maria De Filippi abbia davvero perso le staffe davanti al comportamento del tronista e della corteggiatrice che avevano in mente di prendersi gioco del programma.

Non è passato inosservato quanto fatto da Joele e sembra che la De Filippi abbia fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro dello studio per far uscire fuori quanto accaduto e abbia poi invitato Joele ad andarsene, insieme ad Ilaria – che tra l’altro stava uscendo anche con Matteo, l’altro tronista.