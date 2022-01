Con il solito grande stile. Sempre con la battuta pronta e senza peli sulla lingua. E’ sempre lui, Antonio Razzi, ex Senatore, ora più che mai autentica star del web con meme virali e simpaticissimi balletti. Abbiamo intercettato in queste ore proprio il buon Razzi, uno dei più conosciuti uomini della politica italiana nonché illustre personaggio televisivo e tifoso della Juventus.

FACE TO FACE CON ANTONIO RAZZI

Buongiorno Senatore. Lei, da grande esperto di calcio, crede che la nostra Nazionale Italiana possa accedere ai prossimi Mondiali in Qatar? Oppure sarà fallimento a suo modo di vedere? “Innanzitutto, per quanto riguarda Roberto Mancini, Commissario Tecnico della nostra Nazionale, penso che questa volta se la vedrà molto ma molto brutta… perché si deve qualificare. E qualificarsi ai Mondiali sarà molto difficile in quanto occorrerà battere anche il Portogallo agli spareggi finali. Non è una squadra proprio facile da affrontare… Se Mancini riuscirà a regalare al popolo italiano i Mondiali, vorrà dire che sarà Don Mancini, un grande allenatore…”.

Capitolo Serie A: Inter, Juventus, Milan o… Chi è a suo avviso la favorita per lo scudetto? “L’inter è la favorita. Credo che mister Simone Inzaghi non abbia fatto sentire la mancanza di un allenatore come Antonio Conte e neanche di Lukaku che è andato al Chelsea per un centinaio di milioni. Inzaghi e l’Inter stanno andando davvero forte, potrebbero vincere il campionato. Il Milan dal suo canto è sempre una sorpresa, non ha in rosa personaggi e giocatori per così dire famosi, nonostante questo i rossoneri stanno facendo molto bene…”

Il Napoli secondo lei è un gradino sotto? Vietato parlare di scudetto? “Il Napoli è sempre il Napoli. Una squadra simpatica però non credo che avrà la forza e la capacità di vincere il campionato italiano in quanto penso non abbia una rosa di calciatori grandi”.

Passiamo alla Juventus, squadra per cui tifa… E’ soddisfatto o deluso del cammino bianconero? “Per quanto concerne la mia Juve sono deluso perché è andato via Cristiano Ronaldo. In sintesi, non so come hanno fatto a mandare via CR7, un calciatore che segna 30-40 gol a stagione, in 3 anni ha realizzato 101 gol. Ha segnato tantissimo… Chi lo fa? Speriamo che col nuovo acquisto Vlahovic dalla Fiorentina si possa cambiare marcia… Speriamo anche nella Champions League, anche se le italiane probabilmente sono tutte un po’ più deboli rispetto ad alcune grandi forze europee…Ma speriamo di recuperare in Europa…”

Grazie a lei per la disponibilità e buona serata… “Grazie a voi e Forza Juve”