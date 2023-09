Arnautovic giura: “Sono tornato all’Inter per vincere. Pronti per il derby”

Intervistato da Suedtirolnews.it, Marko Arnautovic è tornato a parlare del suo arrivo in nerazzurro.

Arnautovic: “Sono venuto qui per vincere titoli”

Queste le sue parole: “Derby? Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. Sono andato all’Inter per vincere, non per dare abbracci. L’obiettivo è vincere titoli ogni anno. Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto. Non sono in nerazzurro solo per far numero, ma per giocare e aiutare la squadra”.

“Sono molto orgoglioso e felice del mio ritorno all’Inter. Avevo la sensazione do essere di ritorno a casa, anche se di allora (nel 2009-10, ndr) nel club erano rimaste solo cinque o sei persone”.